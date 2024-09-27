Вучич: кризис на Украине пойдет по корейскому сценарию и продлится десятилетия

Урегулирование украинского конфликта пойдет по корейскому сценарию с появлением демилитаризованной линии, но сам кризис не разрешится и продлится несколько десятилетий. Такой прогноз в интервью Informer сделал президент Сербии Александр Вучич.

Он подчеркнул, что перед выходом к урегулированию боевые действия останутся сильными, и борьба продолжится за каждое село.

«В конце концов будет мир. Возникнет корейский сценарий, но кризис окончательно не разрешится на протяжении 10, 20 или 30 лет», — заявил Вучич.

Президент Сербии пояснил, что США продолжат использовать Украину, чтобы нанести России ущерб. Но американцы недооценили эффективность российской армии и экономики, которые преодолеют все последствия.

В мае этого года супруга президента Сербии Александра Вучича принял в Белграде жену украинского лидера Елену Зеленскую. Комментируя ее визит, глава государства пояснил, что не может не вести диалог с одной из крупнейших европейских стран, которая к тому же не признала независимость Косова.