Застали врасплох. Стало известно, какой удар ВС России нанесли по ВСУ | 360°

Спецоперация 26 апреля 2024, 09:12 Застали врасплох. Стало известно, какой удар ВС России нанесли по ВСУ Defense TV: российские «Искандеры» застают ВСУ врасплох РИА «Новости»

Читать 360 в

Российские войска тактикой нанесения двойных ударов ракет «Искандер» застали Вооруженные силы Украины врасплох. Об этом сообщил YouTube-канал Defense TV.

«Тактика двойного удара подразумевает одновременный запуск нескольких ракет по конкретной цели. Боевые части ракет приходят на точку удара одна за другой, вследствие чего ВСУ получают максимальное поражение. Такие атаки застали ВСУ врасплох и принесли значительные потери», — отметили журналисты.

Реклама

Авторы материала предупредили, что Россия значительно увеличила производство подобных ракет, поэтому теперь в зоне СВО таких ударов станет гораздо больше.

Утром в пятницу стало известно, что российские силы ликвидировали пункт дислокации диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Харьковской области. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнял, что по боевикам нанесли удар высокоточным оружием.