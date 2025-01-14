Российский реестр террористов и экстремистов пополнился именами шести иностранных наемников, которые в составе ВСУ вошли в Курскую область, где совершили серию преступлений. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, речь идет о вступивших в ряды украинских войск гражданах США, Грузии, Британии и Литвы.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что действующие в районе Суджи российские военные взяли в плен вступившего в ВСУ наемника из Колумбии. Также добровольно сложили оружие несколько украинских боевиков.

До этого попавший в российский плен наемник из Польши рассказал, что командование ВСУ организовало специальный сайт для набора иностранцев из-за провала мобилизации и больших потерь личного состава. По его словам, для поступления на военную службу в украинскую армию достаточно заполнить анкету и дождаться ответа.