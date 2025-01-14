Российские военные взяли в плен наемника из Колумбии в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме него, сдались в плен еще несколько украинских боевиков.

Ранее пленный польский наемник рассказал, что Вооруженные силы Украины из-за нехватки живой силы начали набирать в свои ряды всех желающих иностранцев без разбора. По его словам, желающие примкнуть к ВСУ просто заполняют анкеты на специальном сайте и ждут, пока им придет положительный ответ.

Поляк также рассказал, что против российской армии воюет «сборная мира», но больше всего наемников приезжают из Южной Америки, в частности, Колумбии и Бразилии, есть выходцы и из многих других стран.