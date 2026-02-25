Защитников Отечества наградили к 23 Февраля в Подольске

Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня защитника Отечества. Глава городского округа Григорий Артамонов поздравил тех, кто стоит на страже мира и спокойствия Родины.

Глава Подольска вручил государственные и муниципальные награды двум десяткам военнослужащих. «Особые слова благодарности мы говорим в адрес тех, кто сейчас выполняет свой воинский долг в зоне СВО. Низкий им поклон, их семьям, родителям», — сказал Григорий Артамонов.

К поздравлениям присоединился председатель совета депутатов Подольска Игорь Науменков. «На полях СВО наши бойцы доказывают в очередной раз наше право жить с нашей историей, с нашей культурой, с нашими традициями, защищая нашу веру. Я бы хотел им сказать: они именно те, кто сегодня пишет славную историю мужества нашего города и нашей страны», — подчеркнул Игорь Науменков.

Медали «За воинскую доблесть» первой степени удостоен капитан медслужбы, отец троих наследников Владислав Соков. Он оказывает своевременную помощь военнослужащим. Поддержка для Владислава — семья и дети. Десятимесячный Захар уже по праву может гордиться отцом.

После торжественной церемонии состоялся праздничный концерт с участием ансамбля песни и пляски пограничных войск ФСБ России.