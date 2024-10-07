«Защита рушится». ВСУ растерялись, когда ничего не смогли сделать на юге Донбасса

Меркурис: командование ВСУ в растерянности после обрушения обороны в Донбассе

Командование ВСУ в растерянности из-за обрушения своей обороны на юге Донбасса. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube .

«У меня такое ощущение, что украинское командование, по сути, умыло руки в отношении того, что происходит в южной части Донбасса», — сказал он.

Аналитик заметил, что Россия поэтапно освобождает все больше территории в ДНР, а украинские войска даже не могут создать новых оборонительных линий. При этом командование ВСУ даже не пытается отвести военных с незащищенных позиций.

«Все это выглядит дезорганизованным и хаотичным, люди гибнут, защита рушится, и, похоже, нет никакого реального плана, что делать», — объяснил Меркурис.

Ранее отставной полковник бундесвера Ральф Тилле заявил, что по его расчету, российские войска освободят всю территорию ДНР зимой 2024 года. Он отметил, что потеря Угледара стала очень серьезным ударом для украинской армии.