Guardian: истребители F-16 направят для защиты позиций ВСУ под Харьковом

Предоставленные Украине F-16 планируют использовать для боев в Харьковской области, где Россия имеет подавляющее превосходство в воздухе. Об сообщила газета The Guardian .

«Многочисленные украинские источники заявили, что F-16 направят для противодействия корректируемым авиабомбам во втором городе Украины — Харькове», — отметили в статье.

Многие западные эксперты сошлись во мнении, что ВСУ ждут большие трудности при использовании F-16. Ведь для управления этими самолетами требуются квалифицированные пилоты и целый штат обученных специалистов на земле.

Авторы материала отметили, что военные стран НАТО отказались бы поднимать в воздух F-16, не имея серьезной дополнительной поддержки со стороны новейших F-35.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Запад забыл о взятых на себя международных обязательствах, обещая поставки вооружений для ударов по территории России.