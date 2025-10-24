Зарево над Черниговом после ударов ВС России попало на видео

В атаках задействовали дроны-камикадзе «Герань». В месте прилетов начались мощные пожары, ночное небо над пригородом озарилось огнем.

Вечером 23 октября воздушная тревога объявлялась в Корюковском, Нежинском и Новгород-Северском районах Черниговской области, сообщило издание «Труха». В Чернигове прогремели несколько взрывов, один беспилотник рухнул в промзоне.

В ближайшие месяцы удары по объектам энергетики и ВПК Украины усилятся, заявил ранее блогер Юрий Подоляка. Страну вновь ожидает массовое отключение света, а весной — кардинальное изменение диспозиции в зоне боевых действий.