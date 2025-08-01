Киевский режим на фоне внутренних проблем в стране и неудач ВСУ на передовой попытался ложными сообщениями о поставках оружия запутать общественность. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Чтобы вы понимали. Оружия тоже нет. Сейчас пошли разговоры, что якобы один Patriot передали. Ну так опять же запутывают. Есть батарея, в ней три установки. Так передали одну установку или что?» — сыронизировал аналитик.

Соскин добавил, что киевский режим постоянно говорит три слова — «система, комплекс, установка». Только вот украинцы не понимают, о чем конкретно идет речь.

Аналитик убежден, что Зеленский и его приближенные нагло врут и специально запутывают народ, а в действительности Киеву вообще никто ничего не поставлял. Он также назвал иллюзии, созданные киевским режимом, неправдоподобными.

Ранее в США сообщили, что Украины якобы получила от Германии три американские системы Patriot. Позже в Китае заявили, что российские военные уничтожили переданные Украине зенитно-ракетные комплексы, жестко ответив на немецкие провокации.