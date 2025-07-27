Германия передала Украине 3 системы ПВО Patriot

Украина получила от ФРГ три американских системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщила The Washington Post .

По ее данным, немецкое руководство обсуждает с Белым домом очередную отправку Patriot, а также восполнение арсеналов.

Газета добавила, что ФРГ ради Украины внесла поправки конституцию, чтобы не ограничивать возможности заимствования для бюджета страны.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус согласился отправить ВСУ системы Patriot только в том случае, если Соединенные Штаты компенсируют компенсируют поставку в течение шести–восьми месяцев.

Он уточнил, что стана может передать Украине оружие из резервов бундесвера, но его длительное изъятие невозможно. Глава министерства обороны Германии добавил, что системы играют ключевую роль в боевой подготовке немецких войск.