Sohu: в ответ на провокации Путин «ударил по зубам» Германии

Объявление России врагом Германии не осталось незамеченным. В ответ на провокации российская армия уничтожила переданные Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, сообщило китайское издание Sohu .

С вступлением Фридриха Мерца в должность канцлера Германии НАТО, по мнению автора статьи, сбросил маску нейтралитета и перестал скрывать вовлеченность в украинский конфликт. ФРГ сняла табу на поставку стратегического оружия национальной обороны и передала Вооруженным силам Украины ЗРК Patriot.

Немецкая армия располагает 12 системами, из которых три переданы Украине, две развернуты в Польше, одна задействована в миссиях НАТО, только шесть используются для внутренней ПВО. Если поставки продолжатся, Германия не сможет прикрывать собственное небо.

«В целом, политика помощи Германии Украине, несомненно, является авантюрой. <…> Однако с развитием военной ситуации разрыв между стратегическими целями Германии и реальными результатами стал реальностью, которую нельзя игнорировать», — заявил журналист.

Российские ракеты, по подсчетам автора статьи, уже уничтожили позиции Patriot стоимостью в сотни миллионов долларов. Таким способом Россия жестко ответила на провокации Германии.

Ранее журналисты раскрыли план немецкой армии в случае войны с Россией. Войска рассчитывают атаковать Москву крылатыми ракетами Tomahawk.