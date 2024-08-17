Запущенные ВСУ два безэкипажных катера уничтожили в Черном море

Минобороны заявило о подбитых в Черном море двух безэкипажных катерах ВСУ

Бойцы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили два безэкипажных катера, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в последней сводке.

В ведомстве не уточнили, на каком участке акватории произошел удар по вражеским беспилотникам.

В минувшую пятницу, 16 августа, Минобороны отчиталось об ударе по пяти безэкипажным катерам Украины, следовавшим в сторону Крыма.

Беспилотники атаковали при помощи вертолетов Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота. Столько же воздушных воздушных дронов, подлетающих к Севастополю сбили над Черным морем за несколько часов до этого.

Губернатор города  Михаил Развожаев сообщал, что на воздушную атаку отреагировали дежурные средства противовоздушной обороны.

«Святая» Камала. Глобалисты сходят с ума, пропихивая Харрис к власти

Что спасет США от «ревизии»?

Московские предприятия выпустили за год более полумиллиона сумок и шляп

Любить свое дело и делать его лучше всех. Гендиректор завода в Серпухове — о своей формуле успеха

Живущие в цифре. Почему программисты скупы на эмоции

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте