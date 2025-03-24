Российские военные продолжают соблюдать приказ президента Владимира Путина не бить по объектам энергетики на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», — заявил он.

Что должно произойти, чтобы приказ отменили, Песков не сообщил.

Отставной американский разведчик Скотт Риттер назвал поведение украинских властей самоубийственным. По его словам, на практике в Киеве действуют вразрез с публичными заявлениями, согласно которым поддерживают урегулирование конфликта.

При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право на ответные удары, если Украина не перестанет бить по энергетической инфраструктуре.