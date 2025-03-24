Аналитик Риттер: Украина не будет следовать договоренностям о прекращении огня

Украина действует вразрез с публичными заявлениями властей о поддержке урегулирования конфликта. Вместо поддержки они только поднимают градус сумасшествия. Такое мнение высказал американский аналитик Скотт Риттер на в эфире YouTube-канала .

«Я еще не встречал настолько суицидальной страны как Украина. Затеяли конфликт в 2022 году, потом прикинулись жертвой. Упустили возможность мирного урегулирования в Стамбуле», — отметил Риттер.

По его словам, продолжение боевых действий после переговоров в Стамбуле превратило их из независимой страны в инструмент Запада, который он использует для войны с Россией.

Если украинские власти действительно хотят мира, то в их действиях просто отсутствует логика, отметил Риттер, комментируя последние атаки украинских БПЛА на российские объекты.

«Вместо того, чтобы попытаться покончить с конфликтом и сохранить хоть что-то, они лишь удваивают свою глупость в этом самоубийственном безумии. <...> Украина не планирует соблюдать договор о прекращении огня. Надеюсь, что администрация президента США Дональда Трампа это заметит», — подвел итог аналитик.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от атак на 30 дней на объекты энергетической инфраструктуры. Российский лидер сразу дал российским военным команду прекратить удары.

Чуть позже американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Последний тоже согласился прекратить удары по энергетическим объектам.

При этом в те же сутки украинские боевики атаковали нефтебазу в Кропоткине Краснодарского края. На месте падения обломков беспилотника начался серьезный пожар.