МИД заявил о праве России ответить на удары Украины по энергообъектам

Россия оставляет за собой право на ответ в случае, если Украина продолжит наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Четко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», — сказала дипломат.

Она отметила, что такими действиями Украина снова демонстрирует свою неспособность к диалогу и нежелание идти на мир. По ее словам, как и в 2022 году, снова предприняты попытки срыва переговорного процесса через провокации.

Ранее Захарова усомнилась в перемирии из-за нарушения Украиной условий прекращения огня. Она назвала украинские власти «обезумевшим террористическим отребьем» и предположила, что США придется опять заводить их «хоть в какое-то стойло».