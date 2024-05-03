Запредельная взрывчатка. Виновников теракта на Крымском мосту обязательно найдут | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 13:22 Запредельная взрывчатка. Виновников теракта на Крымском мосту обязательно найдут Журналист Борзенко: мощность бомбы, которой подорвали Крымский мост, запредельна РИА «Новости»

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В октябре 2022 года произошел теракт на Крымском мосту. Оказалось, что переправу подорвали самодельным взрывным устройством мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. Взрывотехники редко используют взрывчатки такого масштаба, рассказал 360.ru заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Он напомнил, что мост в своей основе состоит из двух частей: опоры и верхнего покрытия. И если подрывается верхнее покрытие, то его можно залатать и привести в порядок. А вот восстановить опоры — дело непростое.

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«По всей видимости, эта бомба предназначалась для подрыва опор, я так думаю», — отметил он.

Борзенко не знает, почему при бомбе такой мощности террористам не удалось разрушить мост. Однако, по его словам, такие взрывчатки почти не применяются. Это большая редкость.

«Десять тонн — это запредельная мощность, которая взрывотехниками в принципе никогда не применяется. Это слишком много. Такую мощность могут применить на подрыве гидросооружений, подземных шахт, когда хотят, чтобы там ничего не осталось», — подчеркнул военный журналист.

Он заверил, что расследование дела о теракте на Крымском мосту продолжится. Как уточнил Борзенко, причастные к подрыву переправы уже находятся в определенных списках, их ищут. И их обязательно найдут, резюмировал он.