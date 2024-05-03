Стало известно, какой бомбой взорвали Крымский мост в 2022 году | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 01:43 Стало известно, какой бомбой взорвали Крымский мост в 2022 году Мост в Крыму в 2022 году взорвали самодельной бомбой мощностью в 10 тонн тротила РИА «Новости»

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Крымский мост в октябре позапрошлого года подорвали самодельным взрывным устройством, которое по мощности соответствует 10 тоннам тротила. Об этом рассказала газета «Коммерсант» со ссылкой на взрывотехническую судебную экспертизу.

«Участники группы в точно не установленное время, но не позднее августа 2022 года, предположительно, на территории Украины „с использованием промышленно произведенных компонентов изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного действия мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте“», — сказано в публикации.

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Эксперты выяснили, что основным зарядом было смесевое взрывчатое вещество, основанное на твердом ракетном топливе. Оно содержало перхлораты калия или натрия и мелкодисперсные металлы.

Для детонации взрывчатки использовали вещество иностранного производства, вероятно — С-4 или РЕ-8. Сам детонатор сработал от GPS-сигнала, когда проходил заранее заданную точку маршрута.

Речь идет о подрыве Крымского моста 8 октября 2022 года — тогда взорвался грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. В ходе происшествия обрушилось около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда, скончались как минимум трое человек.