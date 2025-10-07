Запорожскую область обесточило из-за удара ВСУ

Запорожская область осталась без электричества после удара со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства энергетики.

«Просим жителей сохранять спокойствие и следить за обновлениями. Электроснабжение будет восстановлено в максимально короткие сроки», — добавили там.

Глава региона Евгений Балицкий отметил, что социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.

«Работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры», — пояснил он.

Балицкий добавил, что, по прогнозам энергетиков, электроснабжение должны восстановить к вечеру.

Накануне ночью без электричества остались около 40 тысяч жителей Белгородской области. Нескольким больницам пришлось перейти на резервные генераторы.

Позднее ВСУ еще раз обстреляли город, когда специалисты приехали восстанавливать энергоснабжение, и один из работников погиб на месте от полученных ранений, а другой житель региона скончался позже в больнице.