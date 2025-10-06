Еще один житель Белгорода умер в больнице после ракетного удара

Число жертв обстрела ВСУ в Белгороде увеличилось до двух

Получивший ранение житель Белгорода умер в реанимации областной клинической больницы после ракетного удара ВСУ по городу. Он стал вторым погибшим в ходе последней атаки украинских боевиков. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

«Он находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось…» — написал глава региона.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Первой жертвой удара стал работник коммунальной службы города, ликвидировавший последствия предыдущей атаки. У умершего было проникающее осколочное ранение легкого.

Ночью из-за обстрелов около 40 тысяч жителей области остались без электричества. Несколько больниц вынуждены были перейти на резервные генераторы.