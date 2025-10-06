Около 40 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества из-за удара ВСУ

Гладков: около 40 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества

Атака украинских беспилотников на Белгородскую область привела к нарушению энергоснабжения в семи муниципальных образованиях. Без света остались около 40 тысяч белгородцев, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Заявление глава области сделал после совместного заседания правительства региона и руководителями областных МЧС и МВД. Энергетики доложили о характере повреждений в результате ночного обстрела.

«Все аварийные бригады находятся на месте и выполняют все необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия. <…> Объем работ предстоит большой», — сообщил Гладков.

Несколько больниц Белгорода перешли на резервные генераторы после отключения электроэнергии из-за обстрела. Такая ситуация сложилась в областной взрослой, детской и второй городской больницах.