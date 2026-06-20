Запорожская АЭС в 20-й раз оказалась отрезана от внешнего питания

Запорожская АЭС в 20-й раз с начала конфликта оказалась отрезана от внешнего энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

Внешняя линия «Ферросплавная-1» отключена из-за неисправности на самой станции. Чтобы избежать более тяжелых последствий, сотрудники запустили аварийные дизель-генераторы.

«Это вновь подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на площадке станции», — указали в релизе.

Ранее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что последствия атак украинских военных на объект могут быть соразмерны аварии на Чернобыльской АЭС. По ее словам, украинская сторона не только обстреливает станцию, но и угрожает ее сотрудникам.