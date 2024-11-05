Западу предрекли поражение от России в ближайшие два года

Россия нанесет поражение Западу в ближайшие два года, обеспечив уход США «на позиции нормальной великой державы». Об этом заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Видео опубликовали в группе клуба в соцсети «ВКонтакте» .

Политолог отметил, что доминирующая сейчас в мире социально-экономическая модель устарела. На фоне роста потребления происходит «деградация человечества», причем расширение процесса потребления в условиях классического империализма ведет к либеральным войнам. Караганов также добавил, что Запад начал терять свои позиции, поэтому и набросился сначала на Китай, а потом и на Россию, стремясь «сломать» ее.

«Я надеюсь, что в ближайшие два года мы нанесем поражение Западу на Украине, <…> и обеспечим, и это очень важная цель, которая не только российская, но и цель наверно всех нас — обеспечим спокойный уход США на позиции нормальной, великой державы, какой она была до Второй Мировой войны», — подчеркнул эксперт.

Караганов также отметил, что Европа уже исчерпала своей потенциал, «мы видим что она безумна».

Ранее политолог заявил, что избежать третьей мировой войны получится только за счет повышения роли ядерного сдерживания.