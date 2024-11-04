Ядерное сдерживание сочли условием предотвращения третьей мировой войны

Избежать третьей мировой войны получится лишь через повышение роли ядерного сдерживания в международных отношениях. Такое условие назвал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы будем жить через длительный период конфликтов и войн. Сейчас наша первая задача не в том, как договориться, а в том, как избежать третьей мировой войны. Это можно только сделать повышением роли ядерного сдерживания на 15-20 лет», — отметил Караганов.

По мнению политолога, сейчас Россия возвращает этот инструмент во внешнеполитическую практику и на мировую арену. Караганов также выразил надежду, что он начнет действовать.

Только повышение роли ядерного сдерживания, по мнению политолога, поможет преодолеть период противоречий между Россией и Западом.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия будет защищать свое существование ядерным оружием.