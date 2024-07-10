Попытка украинских спецслужб устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» выгодна Западу. Таким мнением с газетой «Взгляд» поделился военный эксперт Александр Бартош.

Он напомнил о целой серии операций Украины против России. Речь идет о попытке угона бомбардировщика Ту-22М3, покушении на трех высокопоставленных военных в Москве и планах о теракте на авианосце.

«Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце „Адмирал Кузнецов“, по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля», — объяснил специалист.

По его словам, Украина активизировала террористическую деятельность на фоне неудач на поле боя. Таким образом режим Зеленского намерен показать Западу готовность продолжать борьбу.

ФСБ 10 июля предотвратила теракт на крейсере «Адмирал Кузнецов» и задержала украинского агента, который готовил операцию против российских военных.