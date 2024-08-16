Лебедев: в Сумы и Запорожье приехало большое число западных журналистов

На территории Сум и Запорожья находится большое число западных журналистов. Представители зарубежных СМИ приехали на фоне подготовки ВСУ атаки на Курскую и Запорожскую АЭС, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, кураторами планируемой ВСУ атаки на АЭС являются спецслужбы Запада. В основном это делает Великобритания. Лебедев отметил, что без ведома британской стороны украинские националисты не наносят удары дальнобойными ракетами.

Представитель силового ведомства сообщил, что Вооруженные силы Украины планируют атаку на российские АЭС. Для этого украинские военные будут использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

Военкор Марат Хайруллин заявил о планах ВСУ устроить провокацию на территориях Курской и Запорожской АЭС. Под удары попадут места хранения отработавшего ядерного топлива.