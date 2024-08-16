Вооруженные силы Украины планируют взрыв «грязной бомбы». Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Марат Хайруллин.

«Источники с той стороны сообщают, что укропы (украинские военные — прим. ред.) готовят ядерную провокацию — взрыв „грязной ядерной бомбы“. Удары планируют нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС», — написал он.

По словам военкора, власти Украины запланировали удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС. Вероятно, провокацию осуществят во время попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.

Хайруллин отметил, что спецбоеголовки уже завезли на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат» в Днепропетровской области.

Российские военные ранее поразили склады ВСУ с ракетным топливом в Шостке. Один из них использовали как хранилище для ракет РСЗО.