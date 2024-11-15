Западные СМИ рассказали о просьбе Зеленского к Шольцу

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем предостерегал его от звонка президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщили Reuters источники в Киеве.

По словам Зеленского, подобный звонок негативно повлияет на «международную изоляцию» российского лидера.

О разговоре Путина с Шольцем первыми сообщили немецкие СМИ, позже пресс-служба Кремля подтвердила эту информацию. Она сообщила, что российский президент указал канцлеру Германии на вину украинской стороны в прерывании переговоров и подтвердил готовность России вернуться к диалогу. Разговор продлился около часа.

Политолог Сергей Станкевич предположил, что Шольц таким образом пытался «сделать что-то полезное» перед грядущей вероятной отставкой.