В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Шольца

Кремль подтвердил, что Путин впервые за два года поговорил с Шольцем

Президент России Владимир Путин впервые за два года провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Шольц обсудили тему Украины и «подробно и откровенно» обменялись своими мнениями. Российский президент напомнил немецкому канцлеру, что переговоры по Украине прервались по вине украинской стороны, и подтвердил готовность России к возобновлению диалога для урегулирования конфликта.

«Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИД», — отметили в пресс-службе.

В договоренностях следует учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, добавили в Кремле. В беседе с Шольцем Путин также назвал многолетнюю агрессивную политику НАТО результатом нынешнего кризиса.

Ранее политолог Сергей Станкевич объяснил, что Шольц позвонил Путину, чтобы «сделать что-то хорошее» перед своей отставкой. Канцлер попытался таким образом установить контакты между Западной Европой и Россией, отметил эксперт.