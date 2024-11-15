Возможный звонок Шольца Путину назвали «политическим завещанием»

Канцлер Германии попытался перед отставкой наладить отношения Западной Европы с Россией, поэтому и решил позвонить президенту Владимиру Путину. Об этом 360.ru заявил политолог Сергей Станкевич.

«Речь идет о „политическом завещании“ Олафа Шольца. Дело в том, что ему осталось недолго пребывать у власти. Его правительство фактически развалилось, состоятся досрочные выборы в феврале следующего года. Партия Шольца наверняка потерпит поражение», — объяснил он.

Отставка для Шольца станет и партийным, и личным поражением, отметил эксперт.

«Перед тем как уходить, он хотел сделать что-то полезное для партии и страны, и это полезное он увидел в том, чтобы восстановить канал прямой коммуникации с Москвой и президентом Путиным», — добавил он.

Станкевич предположил, что главной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.

«Видимо, там пойдет речь о том, как в короткий срок и на приемлемых условиях завершить военный конфликт на Украине и восстановить относительно нормальные международные дипломатические отношения между Россией и Западной Европой, — подчеркнул он.

По его мнению, немецкий канцлер поделится с Путиным своими идеями насчет дипломатического урегулирования. Он также назвал разговор Шольца с российским лидером психологическим переломом для Европы.

«Они все изображали Россию только в черных красках, а Шольц этим звонком взломает психологическую стену, и даже сам по себе этот фундаментальный факт будет и Шольцу, и Германии, и Европе в плюс», — подытожил политолог.

Ранее агентство Bloomberg анонсировало телефонные переговоры Шольца и Путина 15 ноября. Стороны впервые за почти два года созвонятся напрямую.