Спецоперация 02 мая 2024, 19:21 Западные наемники признали свою неготовность к боям на Украине Business Insider: западные наемники не готовы к спецоперации на Украине РИА «Новости»

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Западные наемники оказались не готовы противостоять российской армии в зоне спецоперации. Такое заявление на условиях анонимности сделал американский ветеран, воевавший на Украине, в интервью изданию Business Insider.

Он рассказал, что американские военные так долго сосредоточивались на борьбе с повстанцами, что забыли, как по-настоящему сражаться.

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«Мы упустили из виду большую часть обучения тому, „как сражаться и выживать“», — признался военный.

Он сказал, что «в армии США мы в основном сосредотачиваемся на партизанской войне» и борьбе с повстанцами, имея в виду Ирак и Афганистан.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор завил, что Украине угрожает коллапс, так как у ВСУ скоро закончится личный состав. Он напомнил, что армия теряет сотни человек, хотя наступление России в зоне спецоперации еще не началось.