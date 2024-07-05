Эрдоган: на Западе есть страны, прокладывающие путь к третьей мировой войне

Россия заинтересована в мире, а Запад — в развязывании глобального конфликта и сбыте новых партий оружия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом на пресс-конференции после возвращения из Казахстана, сообщило РИА «Новости» .

«К сожалению, на Западе есть страны и сегменты, придерживающиеся подхода, который прокладывает путь к третьей мировой войне. Очевидно, что торговцам оружием нужны деньги», — сказал он.

Эрдоган напомнил, что президент России Владимир Путин в последних выступлениях призывал к мирному разрешению конфликта на Украине. Турецкий лидер выразил надежду на то, что боевые действия в скором времени подойдут к концу.

На полях саммита ШОС в Астане прошли переговоры между Эрдоганом и Путиным. Они обсудили международную повестку, ситуацию на Украине и будущий визит российского лидера.