Путин обсудит с Эрдоганом перспективы визита в Турцию

Песков: Путин обсудит с Эрдоганом перспективы своего визита в Турцию

Президент России Владимир Путин в ходе рабочих переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит перспективы поездки в республику. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Путин обсудит с Эрдоганом перспективы поездки в Турцию, решение о встрече было обоюдным», — сказал он.

Пресс-секретарь Путина отметил, что на встрече глав государств среди прочих будут обсуждаться вопросы, связанные с Сирией.

«Переговоры Путина и Эрдогана будут продолжительными. Речь на них, в том числе, зайдет об Украине и двухсторонних отношениях», — добавил Песков.

В ночь на 3 июля Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В первый день саммита он проведет встречу с Эрдоганом, а также председателем КНР Си Цзиньпином.

Саммит ШОС в Астане проходит 3 и 4 июля.