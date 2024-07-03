Путин посетит Турцию по приглашению Эрдогана

Президент России Владимир Путин пообещал посетить Турцию и принять участие в переговорах с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Таким образом он ответил на приглашение турецкого коллеги во время беседы в Астане, сообщил «Интерфакс» .

«Обязательно приеду», — сказал Путин.

Эрдоган заявил, что ждет его в «самое кратчайшее время». А президент России поблагодарил турецкого лидера за приглашение.

Путин и Эрдоган встретились на полях саммита ШОС в Астане 3 июля. Глава государства признался, что давно не видел президента Турции лично, хотя контактируют лидеры стран регулярно.

Российско-турецкие отношения, подчеркнул Путин, развиваются, несмотря на мировые сложности. Реализация совместных проектов идет по графику и без сбоев, заметил президент России.