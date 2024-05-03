Кэмерон начал обсуждение партнерства Британии с Украиной на 100 лет | 360°

Мир 03 мая 2024, 12:21 Кэмерон начал обсуждение партнерства Британии с Украиной на 100 лет ЕП: Кэмерон начал переговоры о партнерстве с Украиной на 100 лет Martyn Wheatley/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Киев с рабочим визитом. Он начал проводить с украинской стороной переговоры о сотрудничестве двух стран. Об этом сообщила газета «Европейская правда».

«Министр начал переговоры с Украиной по 100-летнему партнерству», — указали в издании.

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Кэмерон обсудит новое соглашение, в рамках этого документа государства будут сотрудничать в сферах торговли, обороны, науки, технологий, образования, культуры и по другим направлениям.

«Мы все должны делать больше, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно для победы», — отметил министр, его процитировало посольство Британии на Украине.

Ранее Кэмерон заявил, что украинские якобы военные имеют право атаковать территорию России английским оружием. Он добавил, что власти Великобритании будут поддерживать ВСУ на протяжении долгого времени. Зарубежная военная техника прибудет на Украину во время визита Кэмерона в Киев.