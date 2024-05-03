Великобритания отказалась от отправки военных НАТО на Украину | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 17:25 Великобритания отказалась от отправки военных НАТО на Украину Глава МИД Британии Кэмерон назвал опасным введение войск НАТО на Украину IMAGO/Florian Gaertner / Global Look Press

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Переброска военнослужащих Североатлантического альянса на Украину не имеет смысла, так как она будет являться опасной эскалацией ситуации. Об этом телеканалу Sky News заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев.

От отметил, что в таком рискованном шаге нет необходимости.

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«К настоящему моменту мы подготовили больше 60 тысяч украинских военных», — подчеркнул глава МИД.

Министр иностранных дел Великобритании прибыл в украинскую столицу, чтобы провести переговоры. Он начал обсуждать с представителями Украины соглашение по 100-летнему партнерству, в рамках которого страны будут сотрудничать в различных отраслях, в том числе в науке, образовании, торговле, в оборонной сфере.

Ранее Кэмерон указал на «право» Украины атаковать территорию России. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание дипломата. Она указала, что Запад пытается ударить по России с помощью украинцев, сообщил сайт Ura.ru.