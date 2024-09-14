Запад уже принял решение об ударах ВСУ вглубь России

Рябков: Россия знает, что Запад уже принял решение о дальнобойных ударах ВСУ

Запад уже принял решения по ударам глубь территории России и передал соответствующие сигналы украинским властям, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он напомнил, что на эту тему ранее предельно четко высказался президент Владимир Путин.

«Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад и сигналы такого рода в Киев переданы», — подчеркнул замминистра.

Ранее Путин заявлял, что без помощи Запада Украина не в состоянии наносить удары вглубь территории России, так как ей требуются разведывательные данные со спутников и полетные задания.

Отдельно президент указал на то, что в НАТО сейчас не просто ведут дискуссии о возможном применении ВСУ дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, участвовать ли в конфликте напрямую.

Что касается ответа России, то решения будут принимать, исходя из тех угроз, которые возникнут для страны, предупредил Путин.