На Украине заявили о необходимости «перенести боевые действия в Россию»

Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы перенести боевые действия на территорию России. Об этом немецкому изданию Die Welt заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

«Наши авиаудары по российской территории очень важны. Во-первых, будет разрушено производство, склады и логистика, что повлияет на ресурсы… Это военный компонент», — отметил Подоляк.

В интервью немецкой газете он рассказал, что крупномасштабное наступление планируется ВСУ якобы не только на приграничные с Украиной регионы, но и в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую области.

Ранее Подоляк пообещал, что украинцам в ближайшее время предоставят «план победы» Владимира Зеленского. Детали плана уже изучили западные партнеры.