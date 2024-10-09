США решили не снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России

Пентагон: США не снимут ограничения на удары ВСУ вглубь РФ из-за риска эскалации

Соединенные Штаты не станут снимать ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами по территориям России из-за риска эскалации. Об этом заявила представительница Министерства обороны США. Ее слова привело РИА «Новости».

«Мы не поменяли свою позицию в этом», — сказала она.

По словам представительницы Пентагона, американские власти увидят угрозу эскалации украинского конфликта в том случае, если пересмотрят собственную позицию в этом вопросе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил западные страны о последствиях снятия ограничений по использованию ВСУ дальнобойного оружия вглубь России. По его словам, Москва сразу узнает об этом и «схему, которую упомянул президент России Владимир Путин, приведут в действие».

Глава государства заявил, что снятие Западом ограничений на использовании ВСУ дальнобойного оружия переведет НАТО и Евросоюз в статус прямых участников конфликта.