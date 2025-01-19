Военные нашли в Суджанском районе тела мирных жителей, над которыми издевались солдаты Вооруженных сил Украины. Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале обвинил страны Запада в игнорировании этих преступлений.

Бойцы 352-го мотострелкового полка сделали страшную находку в селе Русском Поречном. В подвале лежали изуродованные тела женщин и стариков, некоторые — со связанными руками. Мирошник сообщил, что уходя, украинские военные забросали их гранатами. Он заявил, что этот случай продемонстрировал истинное лицо режима президента Украины Владимира Зеленского.

«И этот шакалий оскал пытаются прикрывать западники, лживо отворачивая глаза от преступных деяний Киева и блокируя попытки международных расследований», — сказал посол.

Кроме Русского Поречного российские подразделения за последние две недели вернули контроль над селом Александрия, деревнями Леонидово и Кругленькое. Они освободили 801 квадратный километр территории Курской области.