Запад создал «легион обороны Украины». Какова его численность сейчас

Запад сформировал «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». В него вошли 18 тысяч человек из 85 стран, рассказал директор ФСБ Александр Бортников. Его слова привело РИА «Новости».
Нацеленность Запада на расширение боевых действий на Украине демонстрируют санкционирование использования дальнобойных ракет для ударов по России, участие военных НАТО в подготовке операций ВСУ и намерения альянса направить на Украину свои контингенты, заявил Бортников.
«О масштабах налаженной Западом системы поставки боевиков на фронт говорит численность так называемого „Интернационального легиона территориальной обороны Украины“», — отметил глава ФСБ.