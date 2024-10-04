Запад создал «легион обороны Украины». Какова его численность сейчас

Глава ФСБ Бортников: в «легион обороны Украины» вошли 18 тысяч человек

Запад сформировал «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». В него вошли 18 тысяч человек из 85 стран, рассказал директор ФСБ Александр Бортников. Его слова привело РИА «Новости» .

Нацеленность Запада на расширение боевых действий на Украине демонстрируют санкционирование использования дальнобойных ракет для ударов по России, участие военных НАТО в подготовке операций ВСУ и намерения альянса направить на Украину свои контингенты, заявил Бортников.

«О масштабах налаженной Западом системы поставки боевиков на фронт говорит численность так называемого „Интернационального легиона территориальной обороны Украины“», — отметил глава ФСБ.

Накануне в Киев прибыл новый генсек НАТО Марк Рютте. В рамках пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что страны альянса 12 октября обсудят снятие ограничений на удары ВСУ по России.