Рютте прибыл на Украину

Bloomberg: новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с необъявленным визитом на Украину. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Рютте прибыл в Киев со своим первым зарубежным визитом в качестве нового главы НАТО», — отметили авторы материала.

По их данным, генсек альянса намерен выразить Украине поддержку. Рютте заверил, что продолжит убеждать союзников в оказании помощи стране. В ближайшее время генсек даст совместную конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политолог Дмитрий Соин ранее назвал Рютте идеологически заряженным русофобом. По его словам, политик всегда придерживался радикально проукраинских взглядов, а Зеленский — его близкий друг и соратник.

Рютте вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября. Он сменил на этом посту Йенса Столтенберга, который занимал должность 10 лет.