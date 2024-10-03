Страны НАТО обсудят снятие ограничений на удары ВСУ по России

Страны контактной группы по Украине обсудят снятие ограничений на удары ВСУ по России. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Киев. Трансляцию пресс-конференции опубликовал YouTube-канал альянса.
«Президент США Джо Байден проведет встречу с союзниками 12 октября и, конечно, с Украиной с фокусом на вопрос снятия ограничений», — отметил генсек.
По его словам, каждое государство, поставляющее Украине оружие, может самостоятельно принимать решения о снятии ограничений.
Рютте прибыл в Киев с необъявленным визитом 3 октября. Это его первая зарубежная поездка в на посту генсека НАТО. Рютте прибыл на Украину для поддержки государства.
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