Страны НАТО обсудят снятие ограничений на удары ВСУ по России

Рютте: страны НАТО обсудят снятие ограничений на удары по РФ 12 октября

Фото: Pxhere

Страны контактной группы по Украине обсудят снятие ограничений на удары ВСУ по России. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Киев. Трансляцию пресс-конференции опубликовал YouTube-канал альянса.

«Президент США Джо Байден проведет встречу с союзниками 12 октября и, конечно, с Украиной с фокусом на вопрос снятия ограничений», — отметил генсек.

По его словам, каждое государство, поставляющее Украине оружие, может самостоятельно принимать решения о снятии ограничений.

Рютте прибыл в Киев с необъявленным визитом 3 октября. Это его первая зарубежная поездка в на посту генсека НАТО. Рютте прибыл на Украину для поддержки государства.

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