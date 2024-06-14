Запад снял с себя ответственность за будущее Украины

Захарова: соглашения Украины и Запада о безопасности не имеют юридической силы

Запад подписывает с Украиной соглашения, которые не имеют юридической силы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости» .

По словам дипломата, соглашения Украины и стран Запада, в том числе о безопасности, являются «постановкой». Такие документы нужны, чтобы создать видимость поддержки киевского режима. Речи о реальной помощи не идет, заметила Захарова.

«На <…> геополитическом уровне они (страны Запада — прим. ред.) поддерживают, вроде, готовы заключать соглашения, а на самом деле юридически с себя ответственность за будущее Украины полностью снимают», — подчеркнула дипломат.

А соглашения, в которых Запад якобы гарантирует безопасность Украине, лишь мотивируют боевиков ВСУ и дальше вести конфликт с Россией, резюмировала Захарова.

Как сообщила газета The Washington Post, на саммите G7 в Италии представители США подпишут соглашение о гарантиях безопасности Украине. Однако его смогут отменить, если предприниматель Дональд Трамп победит на президентских выборах.