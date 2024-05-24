«Наступали со всех сторон». Десантник ВСУ рассказал о тяжелой ситуации в Волчанске
Десантник ВСУ заявил, что ВС России в Волчанске наступали со всех сторон
Продвижение российской армии вынудило украинскую группировку в Волчанске перейти к круговой обороне. Военнослужащий элитной 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины рассказал об ударах со всех сторон.
«Мы держали круговую оборону. Они наступали со всех сторон», — сказал он журналу Forbes.
Подразделение бойца передислоцировали в Волчанск на фоне стремительного продвижения Вооруженных сил России. Элитную бригаду снабдили мощными американскими бронетранспортерами Stryker, но это не повлекло кардинальных перемен. По словам украинского военного, российские штурмовые группы по 40 человек каждая размыли оборону ВСУ и вынудили десантников вести бой на все 360 градусов.
Российские войска успешно уничтожали американскую технику ВСУ. Под Вербовым в Запорожской области бронетранспортер Stryker пробили насквозь.