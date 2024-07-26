Марочко: ВСУ под Харьковом получили не готовую к бою западную бронетехнику

Запад поставил украинским войскам не готовую к бою бронетехнику. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко на своей странице «ВКонтакте» .

В одно из работающих на линии боевого соприкосновения в районе Липцов подразделение ВСУ поступила западная бронетехника. Ее привезли на тралах, всего боевики получили 10 единиц.

«При приемке техники украинскими специалистами выяснилось, что она была поставлена с места консервации без необходимых мероприятий для приведения ее в боевое состояние», — указал Марочко.

У техники не было индивидуального комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений, а также охлаждающих и смазывающих жидкостей.

Как сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские бойцы атаковали пункт дислокации противника в городе Нежин Черниговской области. Также военные ВС РФ ударили по складу украинских боевиков в Краматорске.