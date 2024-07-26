Российские военные ударили по месту дислокации украинских боевиков в Нежине
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по пункту ВСУ в Нежине
Российские военные ударили по пункту дислокации украинских боевиков в городе Нежин Черниговской области. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В 01:15 в городе Нежин прозвучали взрывы. Удар был нанесен по общежитию, где бандеровцы устроили пункт дислокации», — уточнил он.
В общежитии находились украинские артиллеристы. После удара на место направились кареты скорой помощи. По данным Лебедева, ранения получили до 10 иностранных наемников.
Как сообщала агентура, в городе Нежин находятся наемники из стран Латинской Америки.
Также российские войска ударили по складу ВСУ в Краматорске. Там среди прочего хранились дальнобойные ракеты. Лебедев добавил, что в результате удрала могла быть уничтожена одна установка РСЗО HIMARS. Взрыв заметили даже в Славянске, резюмировал он.