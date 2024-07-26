Российские военные ударили по месту дислокации украинских боевиков в Нежине

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по пункту ВСУ в Нежине

Фото: Unsplash

Российские военные ударили по пункту дислокации украинских боевиков в городе Нежин Черниговской области. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 01:15 в городе Нежин прозвучали взрывы. Удар был нанесен по общежитию, где бандеровцы устроили пункт дислокации», — уточнил он.

В общежитии находились украинские артиллеристы. После удара на место направились кареты скорой помощи. По данным Лебедева, ранения получили до 10 иностранных наемников.

Как сообщала агентура, в городе Нежин находятся наемники из стран Латинской Америки.

Также российские войска ударили по складу ВСУ в Краматорске. Там среди прочего хранились дальнобойные ракеты. Лебедев добавил, что в результате удрала могла быть уничтожена одна установка РСЗО HIMARS. Взрыв заметили даже в Славянске, резюмировал он.

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