Российские военные ударили по складу ВСУ с дальнобойными ракетами в Краматорске
Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили склад ВСУ с ракетами в Краматорске
Вооруженные силы России ночью ударили по складу ВСУ в Краматорске. Там хранились дальнобойные ракеты, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилетело на склад с припасами», — заявил он.
Лебедев не исключил, что под российский удар попала одна установка реактивных систем залпового огня HIMARS. Взрыв ощутили даже в Славянске, отметил подпольщик.
Ночью в Краматорске, Запорожье и под Киевом прогремели мощные взрывы. В одном из населенных пунктов начался сильный пожар.
Комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин заявил о потерях у села Прогресс из-за жестких приказов руководства. По его словам, этого можно было бы избежать, отдав территории.