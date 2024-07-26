Российские военные ударили по складу ВСУ с дальнобойными ракетами в Краматорске

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили склад ВСУ с ракетами в Краматорске

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России ночью ударили по складу ВСУ в Краматорске. Там хранились дальнобойные ракеты, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело на склад с припасами», — заявил он.

Лебедев не исключил, что под российский удар попала одна установка реактивных систем залпового огня HIMARS. Взрыв ощутили даже в Славянске, отметил подпольщик.

Ночью в Краматорске, Запорожье и под Киевом прогремели мощные взрывы. В одном из населенных пунктов начался сильный пожар.

Комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин заявил о потерях у села Прогресс из-за жестких приказов руководства. По его словам, этого можно было бы избежать, отдав территории.

Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова

«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

Цены на жилье в России останутся прежними. Спрос сравнялся с предложением

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте