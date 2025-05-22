Страны Запада по-прежнему подстрекают киевский режим к атакам на Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, попытки ВСУ атаковать российские территории беспилотниками доказывают, что западные кураторы науськивают Украину на продолжение террористических действий.

«Это террористический режим, который науськивается извне странами агрессивного меньшинства», — сказала Захарова.

Она добавила, что атаки совершаются для поддержания на плаву террористической идеологии. Повлиять на позицию России они не могут, и на Западе это прекрасно понимают.

Ранее официальный представитель МИД назвала Францию новым предводителем войны Запада против России. Она отметила, что французы не только помогают Киеву, но и примерили на себя роль основных кураторов.