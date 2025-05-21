Францию объявили новым предводителем войны Запада против России
Захарова: расширив санкции, Франция возглавила партию войны против России
Санкции не остановят конфликт на Украине. Расширив их, Франция возглавила антироссийскую кампанию, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Последние месяцы французы фактически возглавили вообще западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского, авторитарного киевского режима», — сказала она.
Захарова напомнила, что ни один пакет санкций Евросоюза не остался без ответа, так произойдет и с 17-м. Эти рестрикции, по ее словам, не связаны с урегулированием конфликта на Украине. Они стали элементом политики сдерживания, инструментом торговой войны и попыткой Франции компенсировать проблемы в научно-технической сфере.
Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения для предприятий, научно-исследовательских институтов и частных лиц.