Санкции не остановят конфликт на Украине. Расширив их, Франция возглавила антироссийскую кампанию, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Последние месяцы французы фактически возглавили вообще западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского, авторитарного киевского режима», — сказала она.

Захарова напомнила, что ни один пакет санкций Евросоюза не остался без ответа, так произойдет и с 17-м. Эти рестрикции, по ее словам, не связаны с урегулированием конфликта на Украине. Они стали элементом политики сдерживания, инструментом торговой войны и попыткой Франции компенсировать проблемы в научно-технической сфере.

Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения для предприятий, научно-исследовательских институтов и частных лиц.