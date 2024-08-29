Российская сторона показала стойкость по всем направлениям, несмотря на колоссальное давление Запада. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывший Twitter).

«Что больше всего ужасает Запад, так это то, что все их усилия по уничтожению России укрепили ее», — подчеркнул он.

Он добавил, что последние годы Россия демонстрирует не только военную, но и промышленную и культурную стойкость.

Недавно отечественные бойцы совершили массированный удар высокоточным оружием и авиацией украинской энергосистеме. Президент постсоветской республики Владимир Зеленский признал, что многие объекты энергетической инфраструктуры страны получили серьезные повреждения.

На удар ВС РФ отреагировали немецкий журналист Юлиан Репке. Он признал, что российская сторона побеждает.